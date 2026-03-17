Rüdiger asegura que pronto tendrá un acuerdo para su renovación con el Real Madrid

Desde hace varios días, han existido muchos rumores sobre la continuidad de Antonio Rüdiger en el Real Madrid, ya que el final de su contrato se encuentra a tres meses de llegar a su final y todavía no existe un acuerdo de renovación, lo que ha generado muchas especulaciones.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa el defensa alemán habló sobre el tema, afirmando que está seguro que pronto se va a lograr un acuerdo con el Real Madrid, aunque reveló que no era el momento de hablar del tema, pero se siente bien en el equipo.

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Para mí lo más importante es estar sano. Me encuentro bien. Lo demás... Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Ahora no es el momento de hablar de ello. Me siento bien aquí. Noto el respeto de la gente y lo aprecio mucho. Pero a veces no hay que pensar en el lado emocional, sino que también tengo que pensar en que me encuentro bien y tengo un trabajo por hacer. Pero me encanta el Real Madrid

Antonio Rüdiger piensa en el duelo ante el Manchester City

El central del Real Madrid, habló sobre el partido que tienen ante el Manchester City, donde el equipo blanco lleva una clara ventaja. Antonio Rüdiger aseguró que ha estado en muchos duelos de este tipo.

He estado en muchos partidos así. Gané la Champions con el Madrid. Trabajas para estos partidos, estos momentos. Hemos jugado muchas veces contra el City estos años, uno de los mejores equipos de Europa. Si quieres ganar la Champions, tienes que jugar con el City

También habló sobre la rivalidad que ha tenido en los últimos juegos con Erling Haaland, quien le ha ganado en algunas ocasiones, pero afirmó que en estos momentos no está pensado en eso, aunque dejó claro que le gusta mucho la batalla física y resaltó el trabajo de sus compañeros en la defensa.

