¿Se pierde el Mundial 2026? Santiago Gimenez CONFIRMA lesión previo a la Fecha FIFA de noviembre

Este martes 4 de noviembre del 2025, Santiago Gimenez encendió las alarmas al confirmar en sus redes sociales que se encuentra sufriendo de una lesión que lo alejará de las canchas por un tiempo indefinido para poder recuperarse.

Gimenez detalló que sufre de un dolor en el tobillo desde hace varios que no le ha permitido estar al 100%, no lo deja estar cómodo. Explicó que intentó seguir jugando pero el dolor fue creciendo y es momento de iniciar su recuperación para poder regresar a las canchas lo antes posible. Por último, agradeció por el apoyo y aseguró que se verán pronto.

"Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha.

Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar.

Ahora toca recuperarme y prepararme para estar con ustedes lo antes posible.

Dios tiene el control.

Gracias por el apoyo, nos vemos pronto".

¿Cuánto tiempo será baja Santiago Gimenez?

Por el momento, se desconoce el tiempo que tardará Santiago Gimenez en recuperarse pues no dió a conocer la gravedad de la lesión.

Santiago no será convocado con la Selección Mexicana por su lesión, por lo que se perderá los juegos de la fecha FIFA de noviembre ante Uruguay y Paraguay.

De igual forma, el Milan no podrá contar con él para los juegos contra el Parma, Inter, Lazio, Torino y Sassuolo.

En caso de que se trate de una lesión más grave, Gimenez no tendría minutos en el terreno de juego por lo que queda del 2025. El atacante buscaría recuperarse lo más rápido posible para poder pelear por su lugar en la Copa del Mundo 2026