Santiago Giménez con mejor producción ofensiva que Paulo Dybala

Feyenoord recibe a la Roma en el De Kuip este jueves 13 de abril dentro de los Cuartos de Final de la Europa League; un duelo vital para Santiago Giménez y los neerlandeses dado que cierran en el Olímpico, un escenario complicado sabiendo que se trata de un equipo de José Mourinho, viejo lobo de mar en la alta competencia.

Es importante decir que Santiago Giménez ya sabe lo que es marcar en el Olímpico de Roma, cuando visitó a la Lazio en la fase de grupos de la Europa League en el 2022; un gol que llenó de confianza al delantero de la Selección Mexicana cuando recién se adaptaba con el Feyenoord, y que, dicho por el mismo 'Bebote' ha sido uno de los tantos que han marcado el éxito de su presente rendimiento con el equipo neerlandés.

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¿Cuantos goles lleva de diferencia Santiago Giménez con Paulo Dybala?

Santiago Giménez ha marcado 18 goles en la temporada con la camiseta del Feyenoord, mientras que La Joya, en una de su primer temporada con la Roma ha registrado 14 anotaciones. Posiblemente los futbolistas más determinantes para sus clubes, de cara al duelo que sostendrán en el De Kuip dentro de los Cuartos de Final de la Europa League.

En un panorama general, Paulo Dybala tiene 7 asistencias, mientras que Santiago Giménez suma 2… visto de otra manera, el argentino ha participado en 21 goles para la Roma en la temporada, El Chaquito lo ha hecho en 20 con el Feyenoord. Los dos elementos llegan con registros muy similares y un rendimiento superlativo con sus respectivos equipos. Por lo que su duelo individual puede ser muy atractivo de ver.

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El partido de vuelta entre el Feyenoord y la Roma por los Cuartos de Final de la Europa League será el próximo jueves 20 de abril en el Estadio Olímpico, escenario que los italianos harán pesar. El partido está programado para las 10:45 am (Tiempo de la Ciudad de México). Santiago Giménez continúa peleando por el campeonato de goleo con el británico Marcus Rashford, el mexicano lleva 5 dianas y está a una del jugador del Manchester United.