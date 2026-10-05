Santiago Gimenez lleva la peor estadística en México y a Rafa Márquez puede preocuparle

Santiago Gimenez tuvo un partido para el olvido ante Estados Unidos. El delantero del Porto fue titular en la derrota por 3-0 de la Selección Mexicana y tuvo varias ocasiones claras para cambiar la historia. Sin embargo, se mostró ineficaz de cara al arco y completó 72 minutos tras haber sido sustituido por Armando ‘Hormiga’ González en el complemento.

Su rendimiento estuvo lejos de lo esperado e incluso su propio padre lo criticó en televisión. Su partido ante Estados Unidos aumentó un número negativo en su registro con la Selección Mexicana y preocupa a Rafael Márquez de cara al futuro: Santiago Gimenez es el jugador con mayor cantidad de ocasiones claras falladas desde 2022.

Santiago Gimenez y su ineficacia de cara al arco

Según la información que comparte Statiskicks, Santiago Gimenez es el jugador con más ocasiones claras falladas (20) considerando todos los partidos oficiales desde el año 2022. Un dato que refleja su presente con el seleccionado mexicano y justifica por qué no es titular, además del gran nivel que presentan Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

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Su último gol con México fue el 9 de septiembre de 2025, en un amistoso contra Corea del Sur. En aquella oportunidad, el delantero apareció en el minuto 90+4 para rescatar un empate 2-2 en Estados Unidos. De esta manera, Gimenez acumula más de un año sin poder marcar con la Selección Mexicana.

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Tras el choque contra Estados Unidos, extendió una racha negativa de nueve partidos consecutivos sin poder anotar ni asistir con la camiseta del combinado azteca. Una sequía que sigue pesando en el delantero que busca hacerse un lugar en el ataque de Rafa Márquez.

Con las 2 de hoy son 20. — Statiskicks (@statiskicks) October 4, 2026

Los números de Santiago Gimenez con la Selección Mexicana

Santiago Gimenez acumula 53 partidos y seis goles con la Selección Mexicana desde su debut en 2021. Además, registra 2,427 minutos de juego, lo que equivale a una anotación cada 404 minutos. Su promedio contempla tanto sus titularidades como los encuentros en los que ingresó desde la banca.

Sus goles llegaron ante Chile, Nigeria, Haití, Panamá, Suiza y Corea del Sur. Cuatro fueron en amistosos y dos en la Copa Oro 2023, donde protagonizó su momento más importante con México: convirtió el tanto del triunfo ante Panamá en la final para darle el título al combinado nacional.

Sin embargo, el delantero no ha logrado mantener esa producción. Tras el partido contra Estados Unidos, suma nueve apariciones consecutivas sin marcar con el equipo azteca. Ahora deberá aprovechar sus próximas oportunidades para recuperar confianza y pelear por un lugar en el ataque de Rafa Márquez.