Santiago Giménez no se vuelve loco por ser el goleador de la Eredvisie

Aunque el mexicano Santiago Giménez está cerca de también conseguir el título de goleo de la Eredivisie, esto no le obsesiona ni tampoco el pensar en salir del Feyenoord este verano luego de los rumores que lo ponen en otros clubes.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, el joven atacante señaló que ya dimensionó el gran logro que fue ser campeón de liga con el equipo neerlandés en apenas su primera temporada en Europa, en la que lleva 15 goles en el certamen.

“No me obsesiona, es la cereza del pastel de este gran torneo que hicimos tanto mis compañeros, cuerpo técnico y afición. Y el título de goleo no lo tomo como un logro personal, sino como un logro grupal, yo no hubiera podido hacer esos goles si no fuera por mis compañeros”, apuntó.

Santiago Giménez revela cómo se sintió tras no ir a Qatar 2022

‘Santi’ se encuentra a dos tantos de los 17 que registra el griego Anastasios Douvikas del Utrecht, quien es el máximo anotador de la Eredivisie a falta de dos fechas para que termine el torneo.

“Esta semana mis compañeros me han dicho que me van a dar todos los balones para que meta gol, eso es compañerismo, trabajo en equipo. Cualquier jugador quisiera estar en un equipo así, por lo que sería un premio grupal”, añadió.

Te puede interesar: Feyenoord ayudaría a Santiago Giménez para ganar el título de goleo

Giménez aún no piensa en su futuro

El ‘Bebote’ también está tranquilo acerca de los rumores que hablan del interés de varios clubes importantes de Europa por sus servicios.

“No se que pueda pasar en el futuro, lo que te puedo decir y te doy una respuesta sincera y segura es que estoy muy feliz en el Feyenoord, yo no te puedo decir me voy a ir me voy a quedar no lo sé”, comentó el mexicano.

Te puede interesar:El ‘Chaco’ confirma que Santiago Giménez si iría al Real Madrid

De todas formas, Santiago Giménez, sabe que con 22 años la proyección que tiene es muy importante y esto le dará oportunidades para nuevos retos tarde o temprano.

“Me quedan tres años de contrato en el Feyenoord y sólo pienso en esto porque hasta ahora no hay ninguna oferta, después si hay una oferta se analiza, pero ahora estoy muy feliz y hay oportunidades que uno no puede decir que no, pero para mí quedarme sería lo ideal”, concluyó