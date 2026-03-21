ÚLTIMA HORA: Santiago Gimenez regresa a las canchas tras 144 días fuera por lesión, ¿anotó gol?

Este sábado 21 de marzo del 2026, Santiago Gimenez regresó a la canchas con el Milan luego de 144 días fuera por lesión. El futbolista mexicano volvió a tener minutos al entrar de cambio al minuto 77 ante el Torino.

Gimenez comes on for Pulisic 🔄



🩶 3-1 ⚫ (77') — AC Milan (@acmilan) March 21, 2026

El regreso de Gimenez significa buenas noticias para la Selección Mexicana y el Milan que recuperan a un delantero que previo a su lesión, pasaba por un buen ritmo de juego.

Así le fue a Santiago Gimenez en su regreso a las canchas

Santiago regresó para disputar un total de 19 minutos en el terreno de juego, en el que se le vio con buena velocidad, completando todos sus pases en el terreno de juego y llevándose una tarjeta amarilla por una dura entrada.

El encuentro terminó con la victoria del Milan 3-2 ante el Torino. Santiago entró en un momento del juego en el que los locales ya no generaron tanto peligro de cara al arco por lo que se le pudo ver poco en acción.

El delantero tendrá que pelear por la titularidad, empezar a tomar ritmo y retomar su mejor nivel para poder ser convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 pues la lucha por los lugares se ha complicado en la delantera de México.

Restan 8 jornadas por disputarse en la Serie A, en las que Santiago tendrá que consolidarse con el equipo, pelear por el titulo y asegurar su lugar en la fiesta del verano.

