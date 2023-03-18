Este será el rival de Santiago Giménez y el Feyenoord en la Europa League

Quedaron definidos los ocho equipos sobrevivientes para los Cuartos de Final de la UEFA Europa League, siendo el Feyenoord de Santiago Giménez (tras la goleada al Shakhtar) uno de los principales candidatos a llevarse el campeonato.

Clubes clasificados a cuartos de final de Europa League

* Sevilla

* Feyenoord

* Juventus

* Manchester United

* Sporting CP

* Bayer Leverkusen

* AS Roma

* Union St. Gilloise

Resumen: Puebla 0-4 Atlas | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

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Cruces de la Europa League | Rival de Santiago Giménez

Feyenoord enfrentará a la Roma en los Cuartos de Final de la Europa League. Santiago Giménez marcó su quinto gol en la goleada del Feyenoord en la vuelta ante Shakhtar, colocándose entre los mejores artilleros del campeonato, sólo superado por Marcus Rashford (que tiene 6 tantos). El mexicano llegará en un momento mental y de rendimiento muy favorable, pero en frente la Roma de José Mourinho no será un rival sencillo.

El partido de ida ante La Lupa será el jueves 13 de abril de 2023 en Rotterdam, mientras que la vuelta está fechada para el día 20 del mismo mes, esto en el Estadio Olímpico de Roma.

Todos lod Cruces de la Europa League

Feyenoord vs Roma

Juventus vs Sporting Lisboa

Manchester United vs Sevilla

Feyenoord vs Roma

Bayer Leverkusen vs Union SG

Sevilla have gone on to lift this trophy every time they have reached the last eight 😮🏆⁣@SevillaFC || #UELdraw pic.twitter.com/wHopD7zmsq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2023

Calendario UEFA Europa League 2022-23

Las fechas para la ida de los Cuartos de Final de la Europa League se disputarán el 13 de abril. Tiempo en el que el mexicano Santiago Giménez enfrentará con el Feyenoord a la Roma de Mourinho.

* Cuartos de final - 13 - 20 de abril

* Semifinales - 11 - 18 de mayo

* Final - 31 de mayo

¿Dónde se jugará la Final de la Europa League?

La Final de la Europa League se disputará el miércoles 31 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, en Hungría.

