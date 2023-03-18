Este será el rival de Santiago Giménez y el Feyenoord en la Europa League
Quedaron listos los cruces de la Europa League donde estará la participación de Santiago Giménez con el conjunto del Feyenoord, uno de los candidatos al título
Quedaron definidos los ocho equipos sobrevivientes para los Cuartos de Final de la UEFA Europa League, siendo el Feyenoord de Santiago Giménez (tras la goleada al Shakhtar) uno de los principales candidatos a llevarse el campeonato.
Clubes clasificados a cuartos de final de Europa League
* Sevilla
* Feyenoord
* Juventus
* Manchester United
* Sporting CP
* Bayer Leverkusen
* AS Roma
* Union St. Gilloise
Resumen: Puebla 0-4 Atlas | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX
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Cruces de la Europa League | Rival de Santiago Giménez
Feyenoord enfrentará a la Roma en los Cuartos de Final de la Europa League. Santiago Giménez marcó su quinto gol en la goleada del Feyenoord en la vuelta ante Shakhtar, colocándose entre los mejores artilleros del campeonato, sólo superado por Marcus Rashford (que tiene 6 tantos). El mexicano llegará en un momento mental y de rendimiento muy favorable, pero en frente la Roma de José Mourinho no será un rival sencillo.
El partido de ida ante La Lupa será el jueves 13 de abril de 2023 en Rotterdam, mientras que la vuelta está fechada para el día 20 del mismo mes, esto en el Estadio Olímpico de Roma.
And again: 𝓢𝓪𝓷𝓽𝓲𝓪𝓰𝓸𝓪𝓵𝓵𝓵 😍— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 17, 2023
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Todos lod Cruces de la Europa League
Feyenoord vs Roma
Juventus vs Sporting Lisboa
Manchester United vs Sevilla
Feyenoord vs Roma
Bayer Leverkusen vs Union SG
Sevilla have gone on to lift this trophy every time they have reached the last eight 😮🏆@SevillaFC || #UELdraw pic.twitter.com/wHopD7zmsq— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2023
Calendario UEFA Europa League 2022-23
Las fechas para la ida de los Cuartos de Final de la Europa League se disputarán el 13 de abril. Tiempo en el que el mexicano Santiago Giménez enfrentará con el Feyenoord a la Roma de Mourinho.
* Cuartos de final - 13 - 20 de abril
* Semifinales - 11 - 18 de mayo
* Final - 31 de mayo
¿Dónde se jugará la Final de la Europa League?
La Final de la Europa League se disputará el miércoles 31 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, en Hungría.