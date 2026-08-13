ÚLTIMA HORA: Santos confirma BAJA de su FIGURA por grave lesión en el Apertura 2026

El conjunto de Santos confirmó en sus redes sociales que su FIGURA, Lucas di Yorio será baja por tres meses en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras sufrir una grave lesión por una fuerte entrada en la Leagues Cup 2026.

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Santos confirma que Lucas di Yorio será sometido a un procedimiento quirúrgico

En sus redes sociales, Santos reveló en un comunicado que la fuerte entrada que sufrió Lucas di Yorio en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 ante Chicago Fire FC, le provocó una lesión en el hueso de la tibia por lo que será sometido a un procedimiento quirúrgico.

Su recuperación del jugador se espera que sea de al menos tres meses pero sujeto a evolución y valoración médica.

"INFORME MÉDICO | LUCAS DI YORIO Durante el partido frente a Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, el jugador Lucas di Yorio sufrió una lesión en el hueso de la tibia, derivada de una entrada grave por parte de un jugador rival. Tras las valoraciones correspondientes, se determinó que el futbolista será sometido a un procedimiento quirúrgico el día de hoy. El tiempo estimado de recuperación será de al menos tres meses, sujeto a evolución y valoración médica".