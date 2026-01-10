OFICIAL: Firman a elemento de selección sudamericana en la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

Este 9 de enero del 2026, el conjunto de Santos dio a conocer en sus redes sociales que la directiva, tomó la decisión de hacer valida la opción de compra por el defensor colombiano Kevin Balanta.

El jugador colombiano de 28 años de edad, defensor central, llegó para el Apertura 2025 de prestamo y gracias a su actuación, tomaron la decisión de hacer oficial su compra, por lo que permanecerá en el equipo hasta el Clausura 2029 de la Liga BBVA MX.



"Club Santos Laguna informa que ejerció la opción de compra por el defensor colombiano Kevin Balanta, quien extiende su vínculo contractual con la institución hasta el Torneo Clausura 2029.

El zaguero arribó a los Guerreros en el Apertura 2025, certamen en el que se consolidó como una pieza clave en la zaga santista. Durante su primer torneo con el equipo verdiblanco, disputó 16 partidos de Liga MX, acumulando más de 1,300 minutos de actividad y aportando una anotación.

Desde su llegada, Kevin Balanta se integró de manera positiva al grupo, destacando por su fortaleza física, liderazgo, juego aéreo e intensidad en la marca, cualidades que le permitieron realizar aportaciones relevantes al equipo.

De esta manera, Kevin Balanta reafirma su compromiso con Club Santos Laguna, con el objetivo de seguir sumando y enfrentar los retos deportivos que la institución tiene por delante".

Kevin Balanta seguirá defendiendo nuestros colores. 🇳🇬⚔️ Club Santos Laguna informa que ejerció la opción de compra por el defensor colombiano Kevin Balanta, quien extiende su vínculo contractual con la institución hasta el Torneo Clausura 2029. 🗞️: https://t.co/wNl9y5yni3 pic.twitter.com/3ynye6qoyf — Club Santos (@ClubSantos) January 9, 2026

Los números de Kevin Balanta con el Santos Laguna

Kevin Balanta ha registrado un total de 18 encuentros en el torneo en los que acumula 1554 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado un gol. Un defensor que le ha cambiado la cara al equipo.