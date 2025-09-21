Santos 0-1 Atlético de San Luis en vivo: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la jornada 9 del Apertura 2025; HOY domingo 21 de septiembre

El último partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX es el Santos vs Atlético de San Luis. El encuentro se disputará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Corona.

Santos llega en el lugar 13 de la tabla con siete puntos luego de tener dos victorias y un empate. Mientras que Atlético de San Luis llega en el lugar 14 de la tabla con siete puntos con dos victorias y un empate. Ambos equipos llegan con las mismas estadísticas por lo que ganar es clave.