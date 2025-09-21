deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Santos 0-1 Atlético de San Luis en vivo: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la jornada 9 del Apertura 2025; HOY domingo 21 de septiembre

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido Santos vs Atlético de San Luis de la jornada 9 del Apertura 2025; HOY domingo 21 de septiembre

Santos vs Atlético de San Luis
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

El último partido de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX es el Santos vs Atlético de San Luis. El encuentro se disputará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Corona.

Santos llega en el lugar 13 de la tabla con siete puntos luego de tener dos victorias y un empate. Mientras que Atlético de San Luis llega en el lugar 14 de la tabla con siete puntos con dos victorias y un empate. Ambos equipos llegan con las mismas estadísticas por lo que ganar es clave.

Santos Laguna
Atlético de San Luis
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×