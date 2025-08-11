Santos 0-0 Chivas ver en vivo y gratis resultado del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 Liga BBVA MX hoy 10 de agosto

Este domingo 10 de agosto del 2025, en punto de las 20:05 horas tiempo del centro de México, se enfrentan en el Estadio Corona, Santos vs Chivas, siendo el último partido del día.

Un encuentro que parece muy llamativo con dos equipos que buscan recomponer su camino luego de tener una mala actuación en la Leagues Cup.

Santos Laguna suma tres puntos tras vencer 3-0 a Pumas en la Jornada 1, pero registra dos derrotas, por lo que se ubica en el lugar 12 de la tabla. Mientras que Chivas, dirigidas por Gabriel Milito tienen tres puntos en el torneo tras una victoria 4-3 contra San Luis, los rojiblancos registran una derrota y tienen pendiente por jugar el encuentro de la Jornada 1 ante Tigres. Se ubican en el lugar 13 de la tabla.