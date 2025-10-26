deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Santos 3-1 Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 15 del Apertura 2025, hoy domingo 26 de octubre; marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de Santos vs Querétaro de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Santos vs Querétaro en vivo
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Inicia la actividad de este domingo 26 de octubre del 2025 con el juego de Santos vs Querétaro correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025.

El juego comienza en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y ambos equipos necesitan poder llevarse los tres puntos para seguir con posibilidades de pelear por un lugar a Play In.

Santos llega ubicado en el lugar 13 con 14 puntos, igualado con Querétaro que se encuentra en el lugar 14 con 14 puntos. Ambos equipos requieren ganar para no depender de otros equipos, en caso de empatar o perder, se podría complicar su panorama para avanzar.

Santos Laguna
Querétaro
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×