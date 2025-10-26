Santos 3-1 Querétaro: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 15 del Apertura 2025, hoy domingo 26 de octubre; marcador online

Inicia la actividad de este domingo 26 de octubre del 2025 con el juego de Santos vs Querétaro correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025.

El juego comienza en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y ambos equipos necesitan poder llevarse los tres puntos para seguir con posibilidades de pelear por un lugar a Play In.

Santos llega ubicado en el lugar 13 con 14 puntos, igualado con Querétaro que se encuentra en el lugar 14 con 14 puntos. Ambos equipos requieren ganar para no depender de otros equipos, en caso de empatar o perder, se podría complicar su panorama para avanzar.