¿Messi en México? Lo que se necesita para que América se enfrente al Inter Miami en Concachampions 2026

Hay una gran posibilidad de que veamos a Messi jugar en México en los Cuartos de Final de la Concachampions 2026. El conjunto del Inter Miami se puede enfrentar al América, lo que provocaría que hagan el viaje a la Ciudad de México y dispute el encuentro en el Estadio Banorte.

Aquí te decimos lo que se necesita para que se pueda dar el enfrentamiento de América vs Inter Miami en los Cuartos de Final de la Concachampions 2026:

En el caso del América llega con ventaja pues logró la victoria de vistantes al ganar 1-0 ante Philadelphia Union. Los de Coapa avanzan a la siguiente fase si en el juego de vuelta ganan o empatan el partido, de esa forma, avanzarían a Cuartos de Final.

¡Finaliza el partido de Ida! 🦅

Nos llevamos la victoria, los vemos en casa para la Vuelta. pic.twitter.com/1BKAQMhoa9 — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

Por otra parte, Inter Miami llega de empatar 0-0 en el juego de ida, por lo que para avanzar necesita ganar el juego de vuelta. El empate con goles les causaría la eliminación.

Todo se definirá mañana miércoles 18 de marzo del 2026 cuando se enfrenten Inter Miami vs Nashville FC y América vs Philadelphia Union en los encuentros de vuelta.

La fecha en la que se disputan los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

En caso de que se den los enfrentamientos entre América vs Inter Miami, sería en los Cuartos de Final de la Concachampions que se disputarán los juegos de ida del 7 al 9 de abril del 2026 entre martes a jueves y la vuelta del 14 al 16 de abril del 2026 entre martes y jueves.

Fechas de los Cuartos de Final:

