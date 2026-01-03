Seattle Seahawks 10-0 San Francisco 49ers: Ver EN VIVO y GRATIS el juego HOY sábado 3 de enero, de la semana 18 de la NFL 2025; marcador online del jueves por la noche

Los San Francisco 49ers de Brock Purdy reciben la noche del sábado a los Seattle Seahawks en un duelazo por la corona divisional en la Semana 18 de la NFL. Además, el ganador del partido en el Levi's Stadium, sede del próximo Super Bowl, se hace con el primer puesto de la Conferencia Nacional.

La escuadra de Mike Mcdonald es una de las mejores de visita desde el inicio de la campaña 2024 y en la presente temporada presume una gran defensiva, misma que intentará detener a unos 49ers que presumen ofensiva de cuidado. Los de Kyle Shanahan tienen en Christian McCaffrey a un jugador que lo mismo hace daño por tierra que por aire; veremos cómo intentan detenerlo los Seahawks.

Cabe recordar que estas dos franquicias se midieron en Seattle durante la Semana 1, con sufrida victoria para San Francisco. Los emplumados llegan con marca de 13-3, mientras los de la bahía presumen 12-4.