ÚLTIMA HORA: Futbolista de Pumas se pierde todo el Apertura 2026 por lesión

Este martes 11 de agosto del 2026, el conjunto de Pumas confirmó en sus redes sociales la lesión de uno de sus refuerzos para el Apertura 2026 y estará fuera de las canchas por más de siete meses.

La dura baja de Pumas para el Apertura 2026 por lesión

A través de un comunicado, el equipo universitario informó que tras realizarle las pruevas médicas correspondientes, Sebastián Córdova sufrió una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

"El Club Universidad Nacional informa que después de efectuarse las evaluaciones médicas correspondientes, el jugador Sebastián Córdova presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será conforme a su evolución".

El club destacó que será operado Sebastián en los próximos días y no dieron un tiempo de recuperación.

¿Cuánto tiempo tardará en volver Sebastían Córdova?

De acuerdo a la IA, el tiempo de recuperación de este tipo de lesiones (tomando en cuenta lesiones y tiempo de recuperación de otros futbolistas) es una media habitual de entre 8 a 10 meses, en caso de complicarse puede llevarse hasta 12 meses.

Por lo que, Córdova no estará con el equipo para el Apertura 2026 y una parte del Clausura 2027. Dependerá de su evolución para saber la fecha en la que regresa.