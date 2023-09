Fue una caga... mía: Sebastián Jurado tras derrota de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul perdió frente a las Águilas del América 3-2 en el estadio Azteca y uno de los jugadores más señalados en el cuadro celeste tras la derrota fue el guardameta Sebastián Jurado, quien dio la cara al finalizar y mencionó que acepta su responsabilidad en el marcador.

“Críticas siempre va a ver, si bien es cierto yo sé mi responsabilidad más que nada en el segundo gol donde no hago un buen despeje pero después el equipo se comportó a la altura, creo que hicimos un gran partido aparte, tuvimos un tramo largo de partido para recomponer el camino, los muchachos lo hicieron espectacular en ese sentido y es parte de la portería también, hay que cargar con ellos y hacerse responsable de lo que uno le toca ser responsable y esa es mi responsabilidad, yo lo acepto y lo asumo, fue una cagada mía”, mencionó.

Por otro lado a pesar de que son numerosas las críticas para el arquero sólo son pocas las que valen y a las que les da su lugar dentro un análisis.

“Mucha gente podrá hablar pero siéndote sincero, yo tengo que tomarlo de quién viene, seguramente el que pueda tener una opinión va a tener mi número de teléfono y me va a hablar y me va a decir oye sabes que pudiste hacer esto mejor y seguro los que no tengan mi número de teléfono no es una opinión tan importante”.

Sebastián Jurado no está en su mejor momento

Por último el arquero celeste puntualizó qué no se encuentra en el mejor momento y en lo personal tampoco pero trabajará para salir adelante.

“Es una situación jodida porque es nuestro estadio, es nuestra gente, sé que tengo mucho también que mejorar, que estos errores no me los puedo permitir y qué bien digo asumo mi responsabilidad de la cagada del segundo gol que tengo que despejar de mejor forma pero ahí los compañeros hicieron un gran trámite del partido y obviamente esto no se revierte hablando, esto se revierte trabajando y dentro del rectángulo porque seguramente vamos y debemos de tener mucha fortaleza mental para salir del bache y por supuesto para mostrar de que estoy hecho porque sin duda alguna saldré adelante”, finalizó el guardameta.