ÚLTIMA HORA: El jugador que se podría perder lo que resta del Clausura 2026 por lesión

Este miércoles 25 de marzo del 2026, dieron a conocer que hay un jugador que podría perderse lo que queda del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX por una lesión.

Con información del periodista Ezequiel Gasca, asegura que el Sebastián Vegas podría perderse lo que resta del Clausura 2026 por una lesión ligamentaria. Aseguro que el propio León confirmó la información en un reporte médico sin proporcionar la gravedad y el tiempo de recuperación del chileno.

"presentó una "lesión ligamentaria que lo mantendrá inactivo durante varias semanas".

Es el reporte médico que brindó el Club #León sobre el defensor, quien ya trabaja en su rehabilitación.

¿La gravedad? Indagaremos, pero ya hay un panorama".

Sebastián Vegas presentó una "lesión ligamentaria que lo mantendrá inactivo durante varias semanas". Es el reporte médico que brindó el Club #León sobre el defensor, quien ya trabaja en su rehabilitación. ¿La gravedad? Indagaremos, pero ya hay un panorama. pic.twitter.com/JubvG9tQAP — Ezequiel Gasca (@ChequeGasca17) March 25, 2026

Por el momento, el conjunto del León no ha confirmado en sus redes sociales algo sobre la lesión de Sebastián Vegas por lo que se espera que en las próximas horas pueda sacar un comunicado en el que de detalles de la gravedad de la lesión del futbolista y aclare el tiempo que se podría perder.

Así fue la lesión de Sebastián Vegas

Al minuto 20 del partido entre Atlético de San Luis vs León, Sebastián Vegas disputó una pelota en el mediocampo, tratando de ganar el balón contra un atacante tocó la pelota con su pierna izquierda pero la rodilla se le dobló un poco de más y terminó por caer al suelo.

El chileno intentó mantenerse en el terreno de juego por un par de minutos pero al no sentirse en buenas condiciones terminó pidiendo su cambio y al minuto 24 entró Valentín Gauthier para poder reemplazarlo.