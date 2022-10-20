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Fútbol

Selección Mexicana anuncia prelista para la quinta ventana del Mundial

La Selección Mexicana jugará el 11 y 14 de noviembre en Chihuahua ante Uruguay y Brasil, respectivamente, y esta es la prelista de Omar Quintero

Paul Stoll forma parte de la prelista de la Selección Mexicana
|Twitter/@mexbasquet

Escrito por: Miguel Bárcena

El entrenador de la Selección Mexicana de basquetbol, Omar Quintero, dio a concoer la prelista de jugadores convocados para la Quinta Ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo FIBA 2023, que se realizará en Chihuahua, Chihuahua.

El conjunto azteca enfrentará a Uruguay el 11 de noviembre y a Brasil el 14 del mismo mes; ambos juegos se llevarán a cabo a las 20:30 horas en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, lugar que se ha convertido en la casa de conjunto dirigido por Quintero, ya que todo este proceso de clasificación se ha disputado en esta sede gracias al apoyo de los aficionados locales.

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25 elementos fueron elegidos en esta preselección y el próximo 31 de octubre, se darán a conocer a los 14 elegidos que conformarán la lista definitiva. De esta manera, el conjunto azteca iniciará los entrenamientos en Chihuahua el 1º de noviembre y el límite para incorporarse será el día 8 del mismo mes.

Convocados a la prelista de la Selección Mexicana de basquetbol

Paul Stoll
Jorge Gutiérrez
Víctor Álvarez
Juan Reyna
Diego Willis
Santiago Ochoa
Orlando Méndez
Moisés Andriassi
Francisco Cruz
José Estrada
Juan Toscano
Gabriel Girón Jr.
Víctor Valdés
Gael Bonilla
Irwin Ávalos
Fabián Jaimes
Jonatan Machado
Jorge Camacho
Edgar Garibay
Joseph Ávila
Daniel Amigo
Héctor Hernández
Israel Gutiérrez
Alejandro Reyna
Joshua Ibarra.

El staff técnico de Omar Quintero continúa conformado por Kaleb Canales como entrenador asociado, así como, Gustavo Quintero y Javier Monferrer como asistentes.

Esta será la penúltima ventana rumbo al Mundial FIBA 2023 y México se encuentra en la tercera posición del Grupo F con 13 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas, solamente por debajo de Estados Unidos y de Brasil.

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Los clasificados de América a la Copa del Mundo FIBA 2023 que se llevará a cabo Filipinas, Japón e Indonesia, serán los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto lugar general.

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