¡Actualiza tu CV! Selección de CONCACAF busca entrenador por Facebook

En las úlimas horas, en las redes sociales han dado a conocer que una Selección de Concacaf publicó en Facebook que busca entrenador.

Se trata de la Selección de Montserrat, la cual aseguran que a través de Facebook publicó la vacante para poder ser entrenador del equipo.

📢QUIERES SER SELECCIONADOR‼️

👉Montserrat🇲🇸 Te da la oportunidad para hacerlo

👉Dicha selección, La más pequeña del Mundo (Ya que representa a un territorio de 4000 habitantes) Está Buscando Seleccionador por Facebook y Gmail

👉Si os interesa ser seleccionador aquí pueden mandar… pic.twitter.com/mXnkH8xmKX — BILLETE AL MUNDIAL (@BilleteAl25376) April 7, 2026

¿Dónde se ubica Montserrat?

La isla de Montserrat es un territorio británico de ultramar ubicado al sureste de Puerto Rico y al noroeste de Venezuela en aguas del mar Caribe. Cuenta con una población menor de 6000 personas en una superficie de 102 km².

La selección de fútbol de Montserrat es el representativo nacional de este territorio. Es controlada por la Montserrat Football Association, perteneciente a la Concacaf.

Es una selección con complicaciones para poder jugar de local pues debido a la alta actividad volcánica, el equipo ha jugado pocos partidos y la mayoría de los que debe disputar como local lo hace fuera de su país.