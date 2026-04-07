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Fútbol

¡Actualiza tu CV! Selección de CONCACAF busca entrenador por Facebook

Han dado a conocer que hay una Selección de CONCACAF esta buscando entrenador a tráves de Facebook

Selección de Montserrat

Escrito por: Iván Vilchis

En las úlimas horas, en las redes sociales han dado a conocer que una Selección de Concacaf publicó en Facebook que busca entrenador.

Se trata de la Selección de Montserrat, la cual aseguran que a través de Facebook publicó la vacante para poder ser entrenador del equipo.

¿Dónde se ubica Montserrat?

La isla de Montserrat es un territorio británico de ultramar ubicado al sureste de Puerto Rico y al noroeste de Venezuela en aguas del mar Caribe. Cuenta con una población menor de 6000 personas en una superficie de 102 km².

La selección de fútbol de Montserrat es el representativo nacional de este territorio. Es controlada por la Montserrat Football Association, perteneciente a la Concacaf.

Es una selección con complicaciones para poder jugar de local pues debido a la alta actividad volcánica, el equipo ha jugado pocos partidos y la mayoría de los que debe disputar como local lo hace fuera de su país.

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