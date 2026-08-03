Sergio Aguayo: ¿cuántos jugadores de Chivas han jugado en Colombia?

Uno de los prospectos más interesantes dentro de la baraja juvenil del Guadalajara es Sergio Aguayo. Aunque no es canterano del club, llegó desde Pachuca con la intención de convertirse en una verdadera opción para Gabriel Milito. Sin embargo, todo indica que el estratega no le daría minutos… por lo que decidieron mandarlo a Colombia. Esto se sabe de la salida del ariete de 23 años.

¿Por qué mandaron a Sergio Aguayo a Colombia?

Pese a que todavía no hay confirmación del reporte del fichaje del ariete del chiverío, parece cuestión de tiempo para que se concrete el movimiento al Deportes Tolima de la liga colombiana. Sergio Aguayo parecía una de las promesas más esperanzadoras del equipo, pero todo indica que Milito simplemente rotará a la Hormiga González y a Ángel Sepulveda.

Ante eso, el juvenil sería utilizado claramente como una salida de emergencia en casos específicos y a sus 23 años no ven con buenos ojos que se estanque sin rodaje en la banca. Por ello, se indica que la decisión será prestar a Sergio Aguayo a una liga que ha tenido relación con el Guadalajara en los tiempos recientes.

La realidad es que el futbol del ariete formado en Pachuca ha sido destacado desde su llegada al chiverío, específicamente en su etapa con Tapatío. En 29 encuentros que tuvo desde su arribo a principios de 2025, marcó 14 tantos y dio 4 asistencias. Mientras que el salto al primer equipo no ha sido tan fructífero, teniendo nulos minutos (65) en solamente 5 oportunidades en cancha.

¿Cuántos jugadores de Chivas ficharon por clubes colombianos?

Según el reporte del fichaje, Chivas prestaría a su futbolista un año y sin opción a compra. Con esto se tiene la misión de que encuentre minutos y constancia en cancha que aquí no se le darían. Por ello resulta curioso que el equipo haya encontrado acuerdos con clubes de Colombia. En estos momentos otro de sus canteranos está prestado a un club de dicho país. Teun Wilke salió a préstamo de un año al Fortaleza y ahora Sergio Aguayo le alcanzará al menos seis meses donde coincidan sus contratos.