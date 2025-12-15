¿Se va Canales? El futbolista de Rayados en la mira de un club español

En plenas vacaciones para los futbolistas de Rayados, surgieron muchas especulaciones luego de que Sergio Canales fue captado en una reunión con un dirigente del Racing Club de Santander.

Medios españoles revelaron que el atacante español se juntó con Manuel Higuera, presidente del club español, el cual fue el equipo con el que se formó y debutó en la Primera División antes de ser fichado por el Real Madrid en 2010. Sin embargo, de acuerdo a estas versiones periodísticas, la plática del “Mago” con el directivo solo fue por motivos personales por la relación que tienen desde hace tiempo, sin que existe otro interés al respecto.

Canales deja la puerta abierta

Cabe recordar que el propio Canales confirmó hace un mes que mantenía contacto con personal del Racing, sin aclarar si ya está pensando en un posible regreso a Europa.

“Hay muy buena relación, hablo mucho con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando. Racing, junto al Betis, es el equipo que más ha marcado mi carrera. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y estoy disfrutando mucho, hasta ahí te puedo decir”, respondió en noviembre durante una entrevista con la Cadena SER.

Canales arribó a la LIGA BBVA MX a mediados del 2023 y desde entonces ha superado las expectativas que tenía la afición de Rayados. El “Mago” dejó abierta la posibilidad de retirarse en Monterrey, ya que aclaró que sólo regresaría al Racing si está en buena forma.

"No me gustaría volver al equipo que me ha dado la vida, al equipo de mi ciudad, sin estar bien físicamente", declaró en aquella ocasión.

Prioridad para Rayados, que siga Canales

José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo de la “Pandilla”, mencionó esta semana la importancia de que se mantenga el futbolista español en la plantilla del próximo año.

"Sergio es un jugador fundamental y que queremos todo. La institución, la directiva y los aficionados, incluso ustedes. Él tiene contrato y una extensión automática que depende del rendimiento y él es sobresaliente en el rendimiento, así que por lo pronto no es un tema”, dijo.

