Los MENSAJES del Turco Mohamed y Alexis Vega para Christian Martinoli y Luis García: “Ellos lo sabían”

El Toluca se consagró bicampeón de la Liga BBVA MX tras derrotar a los Tigres en la Final del Apertura 2025 en un dramático partido que se decidió en la tanda de penales en la que Alexis Vega se vistió de héroe y Antonio 'Turco' Mohamed levantó su quinta copa.

Luego de levantar la copa, Alexis Vega y Turco Mohamed celebraron con su afición el título de Liga número 12 para los Diablos Rojos y enviaron mensajes especiales para Christian Martinoli y Luis García.

Vega agradeció la confianza que habían depositado los comentaristas de TV Azteca, especialmente de Martinoli quien es un reconocido seguidor del Chorizo Power. "Se lo merecían. Ellos saben de futbol y sabían que íbamos a ser campeones".

Por su parte, Mohamed compartió el cariño y reconocimiento que siente por ambos. "Los quiero, los quiero a los dos".

El entrenador de Toluca se dejó querer por la afición del Toluca que lo ovacionó cuando recorría la cancha del Estadio Nemesio Diez tras levantar el trofeo que lo acredita como campeón de la Liga BBVA MX.

Mohamed llegó a cinco títulos de liga y se colocó en la selecta lista de los entrenadores más ganadores en el campeonato mexicano tras sus éxitos previos como Xolos de Tijuana, América y Rayados.

