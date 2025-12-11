Sergio Ramos deja Monterrey y recibe ofertas de Europa para 2026

Sergio Ramos concluyó su paso por Monterrey tras 34 partidos, acumuló más de 3,000 minutos y marcó 8 goles, cifras que reflejan su influencia durante su estancia en el fútbol mexicano. Después de cerrar su ciclo con el club regiomontano, al ser eliminado del Apertura 2025 al empatar en el global 3-3 ante Toluca, el defensor español tomó la decisión de no renovar contrato, por lo que a sus 39 años quedará como agente libre a partir de enero de 2026.

De acuerdo con información de distintos medios, uno de los primeros equipos en acercarle una oferta formal es el Manchester United, que busca incorporar a un líder defensivo capaz de aportar experiencia en una zona donde predominan jugadores jóvenes. La propuesta del conjunto inglés responde a la necesidad de reforzar la zaga con un futbolista que ofrezca presencia, lectura táctica y capacidad de organización, elementos que el club considera prioritarios para la segunda parte de la temporada 2025-26.

Fuera de Inglaterra, también han surgido versiones sobre el interés del AC Milan, equipo que monitorea la situación del central con la posibilidad de integrarlo en su plantilla a partir del mercado invernal. El vínculo con el club italiano se ha mencionado no solo por la intención de Ramos de regresar al futbol competitivo del continente europeo, sino también porque podría compartir vestuario nuevamente con Luka Modrić, con quien coincidió en el Real Madrid y con el que conquistó cuatro Champions League en una etapa marcada por éxitos internacionales.

Mientras evalúa estas alternativas, Sergio Ramos mantiene su decisión de continuar en activo más allá de los 40 años y se encuentra analizando el proyecto deportivo que mejor se ajuste a la siguiente etapa de su carrera. La resolución sobre su futuro se conocerá en las próximas semanas, una vez que el jugador defina la opción que le permita permanecer en el máximo nivel competitivo, aún con alguna esperanza de entrar a lista definitiva de España para el Mundial de 2026.