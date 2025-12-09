Yamal, Valverde y las figuras que jugarán en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual promete ser uno de los eventos más importantes de las últimas décadas. Ante ello, no está de más repasar a las estrellas internacionales que disputarán juegos en territorio mexicano.

Este sería el horario en el cual se jugaría el partido inaugural del Mundial del 2026

Como sabes, México recibirá algunos partidos tanto en el centro del país como en Guadalajara y Monterrey, lo cual hace que varias figuras de talla internacional formen parte del territorio azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Yamal y Valverde destacan; sin embargo, no son los únicos.

¿Qué estrellas jugarán en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Son varias las selecciones que alto calibre las que disputarán al menos un juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dentro del territorio azteca, entre las que destacan cuadros como España, Colombia, Uruguay, Japón, Corea del Sur y, posiblemente, otras como Dinamarca y Suecia, si es que ambas superan la reclasificación.

Será en el Akron en donde la afición podrá disfrutar de elementos como Lamine Yamal, Pedri, Fabian Ruiz, Pau Cubarsi, Federico Valverde, De Arrascaeta y Darwin Núñez en el juego que ambos tendrán. De igual forma, Colombia presentará sus mejores armas a través de estrellas como Luis Díaz, John Durán, Camilo Vargas y, posiblemente, James Rodríguez.

Heung-Min Son, Kang-In Lee, Takefusa Kubo y Minamino son elementos surcoreanos y japoneses que también estarán presentes en México. Finalmente, si daneses y suecos aseguran su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el país podría albergar a jugadores como Rasmus Hojlund, Alexander Isak y Viktor Gyokeres.

¿Cuándo debuta México en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección Mexicana será la encargada de abrir la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio. Curiosamente, este duelo será ante el combinado de Sudáfrica el mismo día y contra el mismo rival de la inauguración del Mundial 2010, mismo en donde el Tri empató a un tanto con los sudafricanos.