Siboldi habla de lo que espera del partido entre Chivas vs Tigres

El Director Técnico de Tigres UANL, Robert Dante Siboldi, habló previo al partido frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, correspondiente a la Jornada 14

Por: Azteca Deportes

Tags relacionados
Tigres de la UANL Chivas