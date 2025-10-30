Siete clubes de Liga MX al límite con la Regla de Menores del Apertura 2025

A falta de dos fechas para que concluya la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, siete equipos de la Liga MX todavía no cumplen con los minutos exigidos por la Regla de Menores, la cual busca fomentar la participación de jugadores jóvenes formados en México.

De los 18 clubes del campeonato, 11 ya alcanzaron la meta de mil 170 minutos, entre ellos: Guadalajara, Puebla, León, Atlético San Luis, Tijuana, Atlas, FC Juárez, Pachuca, Necaxa, América y Santos Laguna.

Por su parte, Pumas (2 min), Querétaro (82 min), Mazatlán (91 min), Cruz Azul (161 min), Monterrey (190 min), Tigres (215 min) y Toluca (238 min) aún tienen pendiente cumplir con los minutos requeridos y deberán hacerlo en las dos jornadas finales para evitar sanciones.

Según la Federación Mexicana de Futbol (FMF), los clubes deben acumular al menos mil 170 minutos con jugadores nacidos a partir de 2003 durante la fase de clasificación, regla que fue resintaurada para el Apertura 2024. Esta cifra forma parte de una implementación gradual que aumentará a mil 530 minutos.

El objetivo de esta regla es garantizar la presencia y desarrollo de futbolistas jóvenes nacionales, en un entorno cada vez más competitivo por la llegada de jugadores extranjeros. Tratando de ayudar a fomentar a la Selección Mexicana y proyectar a jóvenes a la elite del futbol en Europa.

En caso de que algún club no logre cumplir con el requisito, se aplicarán sanciones deportivas y económicas, entre ellas la pérdida de tres puntos en la tabla general y reducción en ingresos por derechos de formación, equivalente al 15% en el cálculo del cociente (al eventual regreso del Ascenso y Descenso en el futbol mexicano).