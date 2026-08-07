Dato revelador explica la “decadencia” de Pumas en la actualidad

Queda claro que dentro de la institución auriazul los tiempos de gloria se perciben muy lejanos. Aunque en años recientes se han conformado planteles competitivos, el gran triunfo no llega. Además, una de las características del club hoy está totalmente desaparecida. Sorprende saber que los Pumas no aportaron ningún jugador al Premundial Sub-20 ni a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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¿Qué pasó con Pumas y sus fuerzas básicas?

En las discusiones mediáticas se habla demasiado de lo que pasa en Pumas y si ya dejaron poco a poco su grandeza. Y aunque es claro que a nivel de grandes logros se han quedado en la orilla, otros de los rubros que preocupa bastante es que no cuentan con grandes representaciones en las selecciones menores… o así ocurrió en este 2026.

Cuando los recuerdos de sus grandes canteranos siendo rostro de los seleccionados nacionales llegan a la mente, causa mucha extrañeza que para el Premundial Sub-20 y para los Juegos Centroamericanos y del Caribe no exista un solo jugador de la cantera. Esto en comparación con otros clubes como Chivas, que tienen a los mejores elementos jugando estos torneos.

Sin embargo, estos datos deben ser tomados con pinzas, pues en ocasiones ese tipo de circunstancias se conjuntan. Y es que en torneos filiales, los Pumas han levantado algunos trofeos durante los años recientes. El último de ellos lo obtuvieron en el Apertura 2025, donde la Sub-21 se levantó como monarca.

¿Ningún jugador de Pumas estuvo con la selección mexicana en 2026?

Evidentemente al ser dos torneos con límite de edad bastante importantes, queda claro que existen algunas deficiencias o baches en el ámbito deportivo con Pumas. Y es que en todo 2026, solamente uno de sus futbolistas fue utilizado por la selección mexicana. Ese caso es el de Guillermo Martínez, que constantemente estuvo en las dinámicas del tricolor mayor, subiéndose y jugando la Copa Mundial de la FIFA. Por ello, se percibe un entorno gris en uno de los rubros donde no había club que se le igualara a los universitarios… formando talento que representaba a México en el máximo nivel.