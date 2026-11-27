Este viernes 27 de noviembre la WWE sacará la casa por la ventana con un evento de lucha libre que promete ser uno de los mejores del mes. Ante tal situación, no está de más conocer todos los detalles detrás del Smackdown que se llevará a cabo durante este día.

Este viernes el evento de la WWE, que normalmente es en vivo, será grabado debido a que la empresa decidió darle descanso a sus luchadores. Sin embargo, se trata de uno de los más importantes toda vez que es la última función antes de Survivor Series, el último gran evento de la compañía en este año.

¿Cuál es la cartelera de la WWE para el Smackdown de hoy?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, no existen combates confirmados por la WWE para el Smackdown de hoy. Sin embargo, se espera que muchos luchadores, que estén en Survivor Series de Houston el día de mañana, hagan acto de presencia en el ring.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

En ese sentido, la WWE confirmó a través de sus promocionales a elementos de talla mundial como lo con Cody Rhodes, Ghunter, Liv Morgan, Finn Balor, CM Punk y Sami Zayn, quien dicho sea de paso estuvo en la última edición de RAW junto a su padre, Rey Mysterio.

Chelsea Green enfrentará a Blake Monroe con el objetivo de demostrar que está hecha para los planos estelares. Del mismo modo, Damian Prest también hará acto de presencia a fin de continuar protagonizando su etapa heel.

En ese sentido, también se espera la aparición de algunas figuras mexicanas como Rey Fénix o incluso el mismo Penta, quien además de formar parte de la próxima edición de Survivor Series también cuenta con el Maletín de Money In The Bank y el campeonato de parejas de RAW.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el WWE Smackdown de hoy?

El Bank Arena de Wichita, en Kansas Estados Unidos, será el escenario ideal para disfrutar de este último Smackdown antes del WWE Survivor Series. Ante ello, recuerda que el evento comenzará este viernes 27 de noviembre, en punto de las 19:00 horas, a través de Netflix.