América ya disputó sus 17 juegos correspondientes a la temporada regular del torneo Apertura 2026, por lo que ahora el conjunto dirigido por Guillermo Almada afila sus armas para disputar la Liguilla, misma en donde su club se perfila como uno de los principales candidatos al título.

América fue, durante muchas semanas, el líder de la competición; además, tuvo una de las mejores ofensivas de la temporada regular y en gran medida esto se debe a Brian Rodríguez, quien sin embargo, ha generado mucha preocupación entre la comunidad azulcrema debido a su estado físico.

¿Cuál es el problema que América tiene con Brian Rodríguez?

Fue hace unas semanas cuando la dirigencia del Club América confirmó que Brian Rodríguez tenía problemas musculares que lo harían perderse la parte final de la temporada regular en la Liga BBVA MX, un hecho que generó molestia y preocupación entre la afición del conjunto capitalino.

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Ante ello, es el periodista Edgar Morales quien aseguró, durante los últimos días, que el estado físico de Brian Rodríguez sigue sin estar en las mejores condiciones, motivo por el cual se desconoce si tendrá la oportunidad de iniciar desde la titularidad la Liguilla con el conjunto azulcrema.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el calendario de la Liga BBVA MX, la Liguilla del Apertura 2026 está programada para iniciar entre el 25 y 26 de noviembre con los cuartos de final de ida, por lo que la directiva del América espera que, para ese momento, Brian ya tenga el aval médico al cien por ciento.

¿Qué jugador podría reemplazar a Brian Rodríguez en la Liguilla con el América?

En el duelo entre Pumas y América, por ejemplo, Guillermo Almada reemplazó a Brian Rodríguez con Óscar Perea. En ese sentido, el colombiano no es el único elemento que lo podría sustituir, pues en la banca el entrenador charrúa también tiene a elementos como Isaías Violante y el propio Miguel Borja.