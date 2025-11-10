Sorprendente video de Neymar al ser sustituido; ¿Santos va a descender?

Muchos de los aficionados al futbol de los años recientes lamentan la forma en la que Neymar Jr está terminando su carrera. Se esperaba tanto de este hombre, que al verle incluso con riesgo de no ir al Mundial, cala en lo más profundo de la nostalgia de varios que tenían a este futbolista como el heredero al trono del balompié mundial. Por ello, este tipo de gestos tras ser sustituido solo agregan tensión en un ambiente sumamente complicado para él y para Santos.

¿Qué pasó con Neymar en el último juego de Santos en el Brasileirao?

El cuadro de Sao Paulo está viviendo un momento crítico como institución. Después de consumar su primer descenso histórico, regresaron a la primera división y esperaban que la situación fuera más sencilla... pero es muy probable que bajarán de nuevo a la Serie B. Y es que ni Neymar ha podido ayudarles para tener mejores resultados.

Y precisamente, en el último encuentro contra Flamengo, el astro tuvo un momento de tensión con el cuerpo técnico, pues le sustituyeron al 85. Ahí parecía que el hombre de 33 años le preguntaba a sus comandos el por qué lo sacaban a él. En esos momentos el partido estaba 3-0 a favor del Mengao y Ney tenía una tarjeta amarilla encima.

¿Santos y Neymar descenderán a la Serie B?

Tras este nuevo fracaso, concretado en la Jornada 33 de 38, Santos está en la posición 17 con 33 unidades. Es decir, son los últimos descendidos al momento, aunque a dos puntos de la zona de salvación. Además, les faltan seis partidos en total, aunque con rivales bastante complicados. En dicho sentido, la situación no es definitiva, pero deben mejorar mucho para buscar mantenerse en la máxima categoría del balompié de Brasil.

Y es que como se ha reportado en días recientes, en caso de concretar un descenso sería imposible que Ney se quedara en el club, a menos de que bajara sus pretensiones económicas de manera considerable. En estos momentos el ex Barcelona y PSG cobra alrededor de 3.8 millones de dólares al mes.