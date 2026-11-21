La Jornada 13, correspondiente a la primera división de España, finalmente ha llegado. En ese sentido, los amantes del futbol ibérico se dicen listos para disfrutar del duelo entre el Getafe y el Atlético de Madrid, equipo al que pertenece el mediocampista mexicano Obed Vargas.

Getafe y Atlético de Madrid viven presentes totalmente distintos entre sí, lo cual beneficia a que este duelo sea bastante reñido en el campo. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer el estadio en donde será, la hora en México y dónde verlo al interior del país.

¿Cómo llega el Atlético de Madrid de Obed Vargas a este juego ante el Getafe?

Después de 12 partidos disputados, el Atlético de Madrid ha cumplido con las expectativas y se mantiene en el tercer lugar de la tabla general en España al registrar 28 unidades luego de nueve victorias, un empate y dos derrotas, así como 23 goles a favor por 10 en contra.

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El último descalabro del Atlético de Madrid se dio precisamente en su duelo más reciente cuando cayó como local ante el Barcelona, en un partido en donde el mexicano Obed Vargas no fue convocado y en donde el conjunto colchonero perdió una gran oportunidad para ser líder de la clasificación.

En ese sentido, vale decir que el seleccionado nacional azteca ha tenido una nula participación en la temporada actual. De hecho, reportes sostienen que Obed podría salir en préstamo en este mercado de transferencias con la intención de cosechar más minutos en España u otra Liga de Europa.

¿Cuándo y dónde ver a Obed Vargas en el Getafe vs Atlético de Madrid?

Será este domingo 22 de noviembre cuando el Estadio Coliseo Alfonso Pérez abra sus puertas para presenciar el duelo entre el Getafe y el Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 13 de LaLiga. El partido comenzará a las 14:00 horas y se podrá disfrutar a través de Sky Sports.