El Genoa se ha convertido en uno de los equipos más entretenidos de ver en esta temporada 2026 de la Serie A de Italia, y parte de ello deriva del gran nivel que sus elementos, entre ellos Johan Vásquez, han demostrado en la zona defensiva, así como en el apartado ofensivo.

Ahora, el Genoa deberá salir de su hogar para enfrentar un duelo crucial como visitante cuando se mida al Sassuolo, en un compromiso en donde seguramente Johan Vásquez será titular después de la participación que tuvo con la Selección Mexicana en la última fecha FIFA.

¿Cuántos minutos registra Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A 2026 - 2027?

Johan Vásquez se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes en el esquema actual del Genoa, pues su propio entrenador le ha concedido el gafete de capitán en distintas ocasiones, lo cual permite que el defensor mexicano sea uno de los elementos con más minutos en el campo.

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De hecho, a lo largo de la temporada 2026 - 2027 de la Serie A el exjugador de los Pumas de la UNAM acumula 881 minutos distribuidos en 10 compromisos sin contar la Copa de Italia. En esta cantidad de tiempo, además, registra una anotación que sirvió para darle 3 puntos a su equipo.

En cuanto al Genoa, el equipo se encuentra en la posición número 13 de la tabla general en Italia al registrar 13 unidades gracias a cuatro victorias, un empate y seis derrotas, así como 11 goles a favor y 16 en contra. El último partido terminó en descalabro precisamente ante el Milán.

¿Cuándo y dónde ver a Johan Vásquez en el Sassuolo vs Genoa?

El Sassuolo y el Genoa se verán las caras este domingo 22 de noviembre como parte de una jornada más en la Serie A, en un duelo que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Mapei y que comenzará en punto de las 8 de la mañana, por lo que podrá verse mediante Disney Plus.