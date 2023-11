Las consecuencias en los Steelers tras la derrota ante Cleveland

Después de dos temporadas y media como coordinador ofensivo y tras una derrota divisional ante los Browns el pasado domingo, finalmente los Pittsburgh Steelers han dado un paso al frente para tomar la decisión de despedir a Matt Canada.

La decisión no fue fácil, pues se esperaba que Canada modernizara la ofensiva de Pittsburgh, utilizando movimientos y actualizando la operación de pases. Sin embargo, los números no han estado de su lado. En 44 partidos como Coordinador Ofensivo, el equipo nunca se ha posicionado mejor que el puesto 23 en yardas y el 21 en puntos. Además, en esta temporada el equipo ocupa actualmente el puesto 28 en yardas y puntos.

Por si fuera poco, la evolución del mariscal de campo Kenny Pickett ha sido decepcionante, con Pittsburgh ocupando el puesto 31 en yardas y 31 en touchdowns.

El entrenador en jefe Mike Tomlin subrayó que esta decisión está muy bien analizada, asegurando que “no fue tomada a la ligera”.

“Mi papel es absorber y proteger a aquellos con quienes trabajo. Esto no se siente así. No estoy culpando ni desviando de ninguna manera (a Canada)... Solo tengan la seguridad de que esta decisión no se tomó a la ligera. Tengo mucho respeto por Matt personal y profesionalmente”, dijo en conferencia de prensa.

La gota que derramó el vaso

En el partido de la Semana 11 ante los Browns, la actuación de Pittsburgh fue increíblemente ineficiente. El equipo generó 64 yardas totales en la primera mitad, siendo esta la segunda vez que los Steelers tuvieron cero puntos y menos de 70 yardas totales en la primera mitad de un juego esta temporada.

Tomlin confirmó este martes que Pickett se mantendrá como el quarterback titular del equipo y que su confianza en él sigue estando intacta, mientras que Mitchell Trubisky seguirá siendo, por el momento, el pasador suplente.