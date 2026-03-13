¡Sufren sin Canales! Así le va a los Rayados sin el español

Los Rayados buscarán salir de la mala racha sin la presencia de su mejor jugador, ya que sufren para ganar cada vez que está ausente Sergio Canales. El futbolista español se lesionó después del Clásico Regio ante Tigres de la semana pasada.

El “Mago” ya se perdió el duelo ante Cruz Azul de media semana correspondiente a la Concacaf Champions Cup y nuevamente sería baja por problemas musculares para el duelo del Monterrey ante los Bravos de Juárez de la Fecha 11 del Clausura 2026, que se llevará a cabo este viernes 13 de marzoen la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Lo que será una mayor preocupación para el técnico Nicolás Sánchez, en medio de una crisis de resultados que atraviesa 'La Pandilla', con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos que han disputado. Además se encuentra fuera de los ocho primeros puestos en la Liga BBVA MX.

Los números de Rayados sin Canales

En los 10 juegos más recientes del Monterrey en los que Canales no ha participado por diferentes motivos, solamente han podido obtener cuatro victorias, en cambio han sufrido cuatro descalabros y dos empates.

Esto demuestra que a los Rayados les cuesta sumar puntos sin la presencia del español en la cancha. Cabe señalar que en lo que va del 2026, el “Mago” se mantiene como uno de los elementos más productivos para el conjunto regiomontano.

En el actual torneo de liga, el futbolista ibérico ha tenido actividad en 10 partidos, con nueve de ellos como titular, para un total de 800 minutos en cancha y un saldo de tres anotaciones y dos asistencias.

En el pasado Apertura 2025, el mediocampista español terminó con nueve anotaciones la fase regular del torneo, en lo que ha sido su semestre más goleador desde que llegó a la Sultana del Norte en 2023.