Sultanes saca la casta y vence a Algodoneros en tercero de la serie

Los Sultanes de Monterrey vencieron 3-2 a los Algodoneros para conseguir el triunfo de la honra en la serie (1-2), y así llegar a 16 triunfos en una campaña para el olvido para los de la Sultana del Norte; por su parte, los de Unión Laguna se quedaron en 18 victorias para estar a media tabla de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los primeros en pegar fueron los regios. Christian Villanueva pegó un sencillo al jardín izquierdo para remolcar a Sebastian Elizalde y ponerse arriba en el marcador en la parte baja de la primera entrada.

El 3-0 llegó en el cuarto episodio. Victor Mendoza empujó a Amadeo Zazueta y Omar Renteria, con un sencillo que partió el diamante y llegó hasta las manos del jardinero central Eddy Martínez.

Después, un intenso duelo de pitcheo mantuvo cerrada la pizarra, hasta el octavo episodio. Daniel Mercado con doblete llevó hasta la registradora a Isaías Tejeda y Martínez, para romper el cero de los visitantes, y poner a sufrir a toda la afición de los Sultanes.

La victoria fue para Marco Tovar, el lanzador consiguió su primer triunfo de la campaña para quedarse con récord de 1-1. Trabajó cinco entradas y dos tercios, permitió siete hits, otorgó una base por bolas y ponchó a cinco rivales.

En tanto, la derrota fue para Osmer Morales, su quinta de la temporada (2-5). El serpentinero estuvo sobre la lomita cuatro entradas y dos tercios, con nueve hits permitidos, tres carreras, dio tres bases por bolas y congeló a cinco rivales.

Sultanes recibe a Rieleros y Algodoneros visita a Acereros

Para las series del fin de semana, los Sultanes de Monterrey vuelven a jugar en casa y reciben a los Rieleros de Aguascalientes, en el Palacio Sultán; mientras que los de Unión Laguna volverán a viajar y visitarán a los campeones, en Monclova.

