Sunderland mantiene racha invicta en casa tras empate ante Everton

En un emocionante enfrentamiento en el Stadium of Light, Sunderland y Everton empataron 1‑1, lo que refuerza la consistente actuación de los Black Cats como local.

Everton se adelantó en el minuto 15 gracias a una obra individual de Iliman Ndiaye, quien regateó a varios rivales antes de colocar el balón al fondo de la red. Sin embargo, justo al inicio del segundo tiempo, Granit Xhaka logró el empate con un disparo desviado que dejó sin opción al portero visitante.

Datos clave:

• Sunderland mantiene un promedio de 1.22 goles por partido esta temporada.

• El equipo ha concedido apenas 0.78 goles por partido, lo que demuestra solidez defensiva.

• Según LiveScore, Sunderland sigue entre los primeros puestos de la tabla de la Premier League, mostrando un arranque impactante en su retorno a la máxima categoría.

Tras el gol, Sunderland tomó el control del juego, generando varias ocasiones claras y mostrando un dominio que ratifica su buen momento en la temporada. Aunque no consiguieron el triunfo, el punto les permite conservar una plaza dentro de los puestos de arriba de la tabla.

El técnico Régis Le Bris reconoció que al equipo le costó el inicio del partido, pero valoró el carácter mostrado en la segunda mitad. La nota pendiente: convertir esa posesión y dominio en victorias plenas.

Con este resultado, Sunderland continúa desplegando un rendimiento sólido como local y mantiene la ilusión de estar entre los mejores. Ahora el foco estará en aprovechar esta inercia para próximos compromisos.

