NO ES BROMA: Suspenden partido del futbol mexicano

En las últimas horas se ha dado a conocer que se ha suspendido un partido del futbol mexicano y lo han cambiado de fecha. Se trata de un juego de la Liga Premier que ha tenido que ser movido de día y de hora.

El juego que fue suspendido es el Cañoneros FC vs Héroes de Zací FC. La Liga Premier informó en sus redes sociales que el encuentro cambió de día para el martes 3 de marzo a las 19 horas tiempo del centro de México

"La LIGA PREMIER informa que, el partido entre los Clubes CAÑONEROS FC vs HÉROES DE ZACÍ FC, correspondiente a la Jornada 16 de la Temporada 2025-2026 Serie A Grupo 3, cambia de día, programándose para el martes 3 de mazo a las 19:00 hrs. en el estadio Antonio M. Quirasco, en Xalapa, Ver."

Posteriormente, Cañoneros FC informó en un comunicado que el juego quedó reprogramado y detalló que el motivo por el que fue cambiado es por causas de fuerza mayor por parte del rival.

"Se les informa que el partido correspondiente a la Jornada 16, que estaba programado para el Viernes 23 de Enero a las 7:00 p.m. en el Estadio Antonio M. Quirasco, frente al equipo Héroes de Zaci, queda reprogramado.

La nueva fecha será el Martes 3 de marzo, a la misma hora, 7:00 p.m., en el Estadio Antonio M. Quirasco. Esta reprogramación se debe a causas de fuerza mayor por parte del equipo rival.

Agradecemos su comprensión y esperamos que todo se normalice a la brevedad".

¿Por qué suspendieron el Cañoneros FC vs Héroes de Zací FC?

Por el momento, se desconocen los motivos por los que el juego de Cañoneros FC vs Héroes de Zací FC fue cambiado de fecha.

Ciertos medios han dado a conocer que el partido habría sido cambiado ya que se enteraron de una presunta alerta de amaño. Detallaron que "algunos de los jugadores tenían la intención de orientar ciertas acciones del encuentro para beneficiarse económicamente, autoridades de la liga se enteraron y ahora se encontrarían investigando la situación".

Si bien, por el momento ninguno de los equipos ha revelado el motivo del cambio y la Liga Premier no ha sacado algun otro comunicado referente al encuentro, por lo que todo queda en especulaciones.

