Así va la tabla general ACTUALIZADA del Apertura 2025 tras la Jornada 7 de la Liga BBVA MX

Terminó la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y hay cambios de posiciones de la tabla general.

Se disputaron los nueve encuentros que dejaron un total de nueve victorias y un total de 24 goles anotados. El partido en los que más goles hubo fue en el de Puebla vs Rayados de Monterrey que terminó 2-4.

Tabla de posiciones tras la Jornada 7 Apertura 2025

En lo más alto de la tabla se encuentra Rayados con 18 puntos. Registra seis victorias de forma consecutiva. Seguido por América y Cruz Azul que tienen 17 puntos, ambos equipos se mantienen invictos en el torneo. La Máquina tiene cinco victorias al hilo y América cuatro triunfos al hilo.

En el cuarto, quinto y sexto lugar aparece Tigres, Toluca y Pachuca con 13 puntos conseguidos. En séptimo Tijuana con 12 puntos, en octavo Juárez con once puntos. En el noveno lugar León con diez puntos.

En décimo aparece Pumas con nueve puntos. Del lugar 11 al 13 se encuentran Santos, Mazatlán y Atlético de San Luis con seis puntos. En el lugar 14 y 15 aparece Atlas y Necaxa con cinco puntos. Del lugar 16 al 18 aparecen Chivas, Querétaro y Puebla con cuatro puntos.



Lo más destacado de la Jornada 7