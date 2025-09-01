¿Nuevo líder? Así va la tabla de goleo tras la jornada 7 de la Liga MX

La Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 dejó emociones intensas tanto en la tabla general como en la de goleadores. Monterrey sigue como líder indiscutible, América suma su cuarto triunfo consecutivo y Cruz Azul ganó frente a Chivas a domicilio. Sin embargo, en el certamen individual sigue encabezando la tabla de goleo João Pedro, de Atlético San Luis, quien con seis goles conserva el lugar de privilegio. A la caza, Angel Sepúlveda (Cruz Azul) y Sergio Canales (Monterrey) se mantienen a solo uno, listos para dar el golpe en las próximas fechas.

Tabla de goleadores tras Jornada 7

Posición Jugador Equipo Goles 1 João Pedro Geraldino dos Santos Galvão Atlético San Luis 6 2 Ángel Sepúlveda Cruz Azul 5 2 Sergio Canales Monterrey 5 4 Germán Berterame Monterrey 4 4 Ismael Díaz León 4 4 Lucas Ocampos Monterrey 4

Lo más destacado de la jornada

Monterrey sigue arrasando: venció 4-2 a Puebla con un triplete de Sergio Canales.

América no afloja: goleó 2-0 a Pachuca y firmó su cuarto triunfo al hilo.

Cruz Azul ganó el clásico: venció 2-1 a Chivas con goles de Paradela y Rotondi.

León se luce: doblete de Ismael Díaz para un 3-0 ante Querétaro.

Toluca y Tigres festejan: los Diablos ganaron 3-1 a San Luis; Tigres superó 1-0 a Santos.

¿Qué significa este escenario en la pelea por el goleo?

João Pedro reafirma su liderazgo, pero Sepúlveda y Canales están a tiro de piedra. Monterrey domina el ataque con tres artilleros en la parte alta, mientras que Cruz Azul se aferra al buen paso de su goleador. Esta lucha por el título de goleo promete ser una de las más divisivas del Apertura 2025.

Con siete jornadas ya consumidas, la carrera por el campeonato de goleo se perfila como una de las más reñidas en años recientes. Los nombres que hoy aparecen en la cima no solo cargan con la presión de anotar cada semana, también con la ilusión de sus equipos que dependen en gran medida de su puntería. Con Monterrey, Cruz Azul, León y San Luis aportando protagonistas, la pelea se ha convertido en un duelo de estilos y estrategias que promete mantener en vilo a los aficionados jornada tras jornada. Y aunque João Pedro parte con ventaja, en el futbol mexicano las distancias se borran en un instante: cualquier fecha puede cambiar por completo el destino de esta apasionante batalla.