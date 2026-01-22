Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 4 de la Liga BBVA MX Femenil

Han pasado cuatro jornadas del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil y la tabla de posiciones empieza a tener cambios y a mostrar los equipos constantes semana a semana que pueden pelear por el campeonato.

Es por eso que aquí te dejamos a detalle como va la tabla de posiciones luego de cuatro jornadas llenas de emociones.

Hasta el momento, cinco equipos se mantienen invictos en la competición, siete no conocen la victoria y tres no han podido sumar ningun punto.

En lo más alto de la tabla se ubica Rayadas de Monterrey con 12 puntos conseguidos tras cuatro victorias de forma seguida, en segundo, tercero y cuarto aparecen América, Pumas y Chivas que tienen 10 puntos luego de ganar tres juegos y empatar un encuentro. La diferencia entre los tres equipos han sido los goles que han marcado y que han recibido.

En quinto sexto y séptimo lugar se ubican Pachuca, Toluca y Juárez con nueve puntos. En octavo aparece Cruz Azul, seguido de Tigres que tiene un partido pendiente y en décimo se ubica Mazatlán, con siete puntos los tres clubes.

En onceavo aparece Tijuana con cuatro puntos, en doceavo León con dos puntos y del lugar 13 al 15 aparecen Santos, Atlético de San Luis y Atlas.

Así se mueve la Tabla General 🔥📊

Tras 4 jornadas, #NuestroFutFem empieza a tomar forma… ⚽💫



¿Dónde ves a tu club? 👀

Te leemos 👇



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar!

📲 Da clic aquí: https://t.co/MVypBfvXrw 🔥… pic.twitter.com/AI85d378rX — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) January 22, 2026

En el fondo de la tabla, con cero puntos conseguidos aparecen Querétaro, Puebla y Necaxa.

Los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026

Para la Jornada 5, la actividad serán varios encuentros bastante llamativos que inician desde el sábado 24 de enero y terminan hasta el lunes 26 de enero.