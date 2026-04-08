Así va la tabla general del Clausura 2026 tras el partido pendiente de la Jornada 7

Este martes 7 de abril del 2026, se disputó el partido pendiente de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y se actualizó la tabla general de posiciones ya con los 18 equipos con 13 encuentros disputados.

⏱️| Termina el partido ⚽️



Luchamos hasta el final y rescatamos un punto👊🏻



Presentado por @TiendasSMart pic.twitter.com/zKfCJ3fHDY — FC Juárez (@fcjuarezoficial) April 8, 2026

En los primeros lugares no hay cambios pues del primer al noveno lugar se mantienen los mismos equipos. En el primer puesto se ubica Chivas con 31 puntos conseguidos, en segundo lugar aperce el conjunto de Cruz Azul con 27 puntos, en tercero se ubica Toluca con 26 puntos, en cuarto Pachuca con 25 puntos y en quinto Pumas con 24 puntos.

En la parte más cerrada de la tabla se encuentra América en sexto con 18 puntos, igualado con Atlas que se encuentra en séptimo. En octavo aparcee Tigres con 17 puntos y en noveno Necaxa con 16 puntos.

En el décimo aparece Juárez con 16 puntos, cerca de los puestos de Liguilla. En el puesto 11 León con 16 puntos, Xolos en el lugar 12 con 15 puntos y en el lugar 13 y 14 Rayados de Monterrey y Atlético de San Luis con 14 puntos

En el lugar 15 de la tabla se encuentra el Puebla con 13 puntos, seguido por los Gallos Blancos con 12 puntos en el lugar 16 de la tabla, en el puesto 17 aparece Mazatlán con 11 puntos y en último Santos con 9 puntos.

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX