Tano Ortíz le responde a André Jardine tras título del América

Finalizada la Gran Final del Apertura 2023, en la que el América se consagró campeón de la Liga BBVA MX, André Jardine, su director técnico, aseguró que tanto Fernando Ortíz como Santiago Solari —sus dos antecesores— hicieron méritos para encaminar al equipo hacia el desenlace exitoso que él encabezó en diciembre pasado.

“Siéntanse campeones, sobre todo ‘Tano’ Ortiz, porque hicieron gran trabajo en los tres torneos, pero les faltó eso que a veces hace falta en el futbol. A veces, es fácil tener un plantel con las formas que ya tenían y nuestro trabajo fue facilitado. Lo felicito también”, dijo.

‘Tano’ Ortíz no se siente parte del título del América

Cuestionado al respecto, el ‘Tano’ se deslindó y descartó sentirse parte del logro obtenido por el conjunto de Coapa; sin embargo, tuvo palabras de gratitud para su colega brasileño.

“André es un excelente técnico, no tiene por qué agradecerme algo que ha conseguido él. Si él lo ve de esa manera, soy agradecido, pero en la historia, va a aparecer André, no voy a aparecer yo, entonces el mérito lo tiene André. Agradecido por él, es una buena persona, bien merecido tiene el título, tanto André como el América”, expuso.

Ortíz, quien se mantuvo tres certámenes al frente del América, se caracterizó por desplegar un futbol ofensivo y de altos riesgos, postura que le ayudó a ser dominante durante la fase regular, pero sufrió consecutivos tropiezos en semifinales y su estadía finalizó de forma repentina, eliminado por las Chivas y con la afición azulcrema bastante inconforme.

Aun en su paso con el Monterrey, se ha cuestionado su capacidad de triunfar en fases definitivas o eliminatoria directa, algo por lo que también se le solicitó una opinión.

“Yo no me pongo presión, hago lo que me apasiona, lo que me gusta, soy realista y consciente en la institución que me encuentro, sé que tengo que llevar al máximo esplendor a Monterrey para que pueda salir campeón, pero presión no me pongo, no siento esa presión de decir: “si no soy campeón, me iré". Trabajo día a día para que Monterrey se vea mucho mejor de lo que se vio. A consecuencia de eso, las chances de poder salir campeón aumentarán”, sentenció.

