El LUJOSO y EXCLUSIVO reloj que tiene Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que hace un guiño secreto a la icónica película ‘El Padrino’

En los últimos días el nombre de Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha vuelto tendencia y no es para menos, pues está a pocos días de disputar una de las peleas de box más importantes de toda su carrera, por lo que cada detalle del mexicano es de llamar la atención, ya que es uno de los deportistas más famosos de todo el mundo.

Te puede interesar: OFICIAL: Azteca 7 transmitirá GRATIS y ONLINE Canelo vs Mbilli, pelea de la cartelera México contra el Mundo

Es sabido que el boxeador de 36 años suele ir por la vida rozando la vida de lujo y uno de sus grandes gustos son los relojes, siendo que se habla de que su colección rebasa los 20 millones de dólares y hay uno que ha llamado la atención del público en especial, pues se trata del Opera Godfather Rose Gold, uno de los más exclusivos del mundo el cuál como su nombre lo dice, está inspirado en la película de 'El Padrino'.

El reloj Opera Godfather Rose Gold de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su valor en el mercado

Uno de los artículos más llamativos del tapatío sin duda es el Reloj Opera Godfather Rose Gold, el cuál es uno de los más costosos y especiales hechos por la relojera de lujo Jacob & Co., siendo que su valor llega a rondar entre los 400 mil y 500 mil dólares ( hasta los $9 millones 330 mil pesos mexicanos).

Uno de los grandes distintivos de esta pieza es que cuenta con un tourbillon volante de triple eje y una caja de música integrada, además de que su diseño que cuenta con una figura de Don Vito Corleone (El Padrino), una manivela con forma de violín y un mecanismo que hace sonar el distintivo soundtrack de la película de Francis Ford Coppola, siendo esta una de las películas favoritas de ‘Canelo’ y que probablemente lo ha inspirado a lo largo de su carrera.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli, link y canal de televisión abierta para ver EN VIVO y GRATIS la pelea desde Arabia Saudita

Será el próximo sábado 31 de octubre que el mexicano busque hacerse con el título mundial de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo de la WBC / CMB que ostenta Christian Mbilli, siendo una de las peleas de box más esperadas de los últimos años y que podrás ver completamente gratis a través de Azteca 7.

Recuerda que nuestra transmisión será completamente en vivo directamente desde Arabia Sudita, por lo que iniciará en punto de las 3:00 pm y podrás seguir los mejores análisis como narraciones a través de Box Azteca.