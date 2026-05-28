Esto es lo que cuesta el lujoso reloj que Santi Gimenez llevaba el día que firmó con el Milan

Santiago Gimenez generó revuelo desde el día uno en Italia. El delantero mexicano venía de ser goleador con el Feyenoord en Países Bajos y el AC Milan pagaba 30 millones de euros por su ficha en febrero del año pasado. El ‘Bebote’ llegaba como una completa apuesta, pero con altas probabilidades de ser titular en el histórico equipo italiano, y se mostró confiado firmando su contrato con un lujoso reloj de la marca Rolex.

El día de la firma, Gimenez asistió a la instalaciones del conjunto rossonero con un Rolex Cosmograph Daytona en oro rosa con brazalete Oysterflex en su muñeca. Diversos reportes mencionan que este reloj está valorado en 43,500 dólares, cifra que equivale a más de 750,000 pesos mexicanos. Este accesorio no solo habla de lujo, sino que demostraba la seguridad de Santi al firmar con el Milan. Sin embargo, su temporada no fue la mejor.

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La pésima temporada de Santiago Gimenez en Milan

La temporada 2025-26 del atacante mexicano en Milan fue claramente irregular y preocupante de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según los datos oficiales del club, Gimenez disputó 16 partidos de Serie A, acumuló 896 minutos, realizó 23 remates —9 a puerta— y terminó el campeonato sin goles. Su producción ofensiva quedó muy por debajo de lo esperado para un centrodelantero que había llegado al Rossonero con cartel goleador.

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El contexto tampoco ayudó: Milan cerró una campaña decepcionante, terminó quinto con 70 puntos, quedó fuera de la próxima Champions League y Massimiliano Allegri fue despedido tras el cierre de la Serie A. El club sufrió una caída en el tramo final y perdió 2-1 ante Cagliari en la última jornada, resultado que terminó de sellar su fracaso europeo.

Para Giménez, el balance deja una señal de alerta: tuvo minutos, remató con frecuencia, pero no encontró eficacia ni continuidad como referencia de área. Su curso 2025-26 contrasta con el impacto inicial que había mostrado en 2024-25, cuando Milan destacó sus goles ante Empoli y Bologna. Ahora llega al verano mundialista con la presión de recuperar confianza y demostrar que puede seguir siendo una pieza importante para México.

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Santiago Gimenez tiene altas probabilidades de dejar Milan

El delantero de 25 años dejó de ser una pieza interesante para el Milan. Diversos reportes indican que el jugador dejaría la institución en el próximo mercado de verano y su destino podría estar en la Premier League.

Tottenham, equipo que se salvó del descenso en la presente temporada, tendría al mexicano en carpeta para el curso 2026-27. Además, otros clubes ingleses como Sunderland, Brentford y el descendido West Ham también estarían interesados en Gimenez. Lo cierto es que su futuro en Milan parece ser oscuro, por lo que buscará nuevas oportunidades tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

