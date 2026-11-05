El día que Chivas humilló al máximo goleador de Boca Juniors y ocurrió una pelea histórica en pleno partido

Se trata, sin duda, de uno de los episodios más recordados que el futbol mexicano ha tenido a lo largo de su historia y que involucra directamente a las Chivas del Guadalajara, institución que, hace más de 20 años, humilló a Boca Juniors y a uno de sus estandartes más grandes.

Todo sucedió el 2 de junio del 2005 cuando, en una serie correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Chivas y Boca Juniors definían al semifinalista del certamen. El duelo de ida terminó con un contundente 4-0 en favor del Rebaño, por lo que fue en la vuelta cuando los conflictos se suscitaron.

¿Qué ocurrió en la vuelta de la Copa Libertadores 2005 entre Boca Juniors y Chivas?

La vuelta en La Bombonera generó muchas patadas de parte de los argentinos, los cuales simplemente no podían abrir el marcador luego del 4-0 en contra. La situación escaló a un problema aún mayor cuando Adolfo, el Bofo Bautista, levantó la mano e hizo una señal con cuatro dedos a la fanaticada xeneize segundos antes de salir de cambio.

Esta situación generó la molestia de todas los jugadores de Boca Juniors, destacando a un Martín Palermo que, en ese momento, era una de las figuras de la institución. Al ver esto, el atacante se acercó directamente al mexicano para darle un golpe/codazo justo antes de salir del campo.

El hecho provocó una expulsión directa tanto para Martín como para Adolfo, por lo que Boca Juniors y Chivas se quedaron con 10 hombres. El partido de vuelta no se movió en el marcador, por lo que, gracias al global, el Guadalajara accedió a las semifinales de la Copa Libertadores, mismas en las que cayeron contra el Atlético Paranaense.

Bautista, leyenda de Chivas, recibió un escupitajo por parte del técnico rival

Esta situación también generó que el director técnico de Boca Juniors, Jorge el Chino Benítez, se acercara a Adolfo Bautista para escupirle directamente al rostro, hecho que trajo consigo su posterior despido. Al final, un aficionado también ingresó al estadio para intentar golpear al elemento mexicano, hecho que generó la suspensión del partido.