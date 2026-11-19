El universo de la lucha libre profesional acaba de recibir una de las noticias más explosivas del año. Tras permanecer más de veinte meses alejado de los cuadriláteros y enfocado en su exitosa carrera cinematográfica, Dwayne “The Rock” Johnson anunció oficialmente que volverá a pisar un escenario de la WWE antes de que termine el mes.

El propio ícono del entretenimiento deportivo confirmó la primicia durante una entrevista en el programa The Pat McAfee Show, desatando la euforia absoluta entre millones de seguidores que aguardaban el retorno del autodenominado “Jefe Final”.

Fecha, sede y todos los detalles de cuándo regresa The Rock a la WWE

La cita marcada en el calendario para este esperado acontecimiento será el próximo sábado 28 de noviembre de 2026, en el marco de Survivor Series: WarGames. El evento tendrá lugar en el imponente Daikin Park de Houston, Texas, recinto que vibrará con el retorno de una de las máximas leyendas de la industria tras 637 días de ausencia televisiva.

Para concretar su presencia en esta velada histórica, el actor tuvo que negociar directamente con los estudios Sony para reorganizar la gira promocional de su próxima película de la franquicia Jumanji. El motivo detrás de este esfuerzo es sumamente especial: conmemorar el 30 aniversario de su debut oficial en la compañía, ocurrido precisamente en Survivor Series de 1996 bajo el recordado nombre de Rocky Maivia.

La gran incógnita sobre contra quién luchará The Rock en su vuelta

A pesar de que la empresa ya oficializó su asistencia a la función en Houston, todavía existe un hermetismo total respecto a si disputará un combate formal esa noche o si se tratará de una aparición especial con micrófono en mano. Hasta el momento, la directiva no ha programado un enfrentamiento individual para él dentro de la cartelera.

Sin embargo, las especulaciones apuntan directamente hacia una posible intervención en la guerra dentro de la jaula entre The Bloodline (liderado por Roman Reigns) y la agrupación 946. Este movimiento serviría como el detonante perfecto para encender la mecha rumbo a un eventual choque generacional frente a Roman Reigns en WrestleMania 43, manteniendo en vilo a toda la afición sobre quién será su próximo objetivo en el ring.