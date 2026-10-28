Penta, el Zero Miedo, podría terminar el 2026 como DOBLE CAMPEÓN de la WWE; esto debe suceder

Penta, el Zero Miedo, atraviesa por uno de los mejores momentos que ha tenido desde su inclusión en el wrestling y, en consecuencia, desde su arribo a la WWE, empresa a la que llegó en enero del 2025 y que, después de casi dos años, podría alcanzar su punto más alto.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El nacido en Ecatepec se ha convertido en uno de los activos más valiosos que la empresa tiene en la actualidad luego de haber perdido su Campeonato Intercontinental ante Chad Gable. Ahora, existe la oportunidad de que Penta pueda terminar el 2026 como doble campeón de la WWE.

¿Qué debe pasar para que Penta termine el 2026 como doble campeón de la WWE?

Para dar un poco de contexto, vale decir que actualmente Penta, el Zero Miedo, es el actual Mr. Money In The Bank luego de ganar el maletín en el último gran show de la WWE, esto después de haber vencido a estrellas de alto calibre como CM Punk, Trick Williams, Kevin Owens y Bron Breakker.

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Strength in (even) numbers. Bron Breakker and Austin Theory defend the @WWE World Tag Team titles against Mr. MITB PENTA and Je’von Evans at #WWECrownJewel! https://t.co/Qm6dReMCfJ — Triple H (@TripleH) October 27, 2026

Este maletín de Dinero en el Banco le permite a Penta canjear una posibilidad en el momento que él quiera por cualquier campeonato de la empresa, por lo que su mirada está puesta en Roman Reigns y Sami Zayn, a quienes puede retar en cualquier momento por el Campeonato Pesado y el Título Universal.

Sin embargo, fue en la edición de este lunes en RAW en donde se confirmó que Penta estará en Crown Jewel disputando el Título de Parejas junto a Je’von Evans, quienes buscarán estos trofeos ante Austin Theory y Bron Breakker en un evento que se llevará a cabo el 7 de noviembre en Arabia Saudita.

¿Qué otros luchadores mexicanos han destacado en la WWE en 2026?

Así como ocurre con Penta, su hermano, Rey Fénix, también ha tenido mucha visibilidad en los eventos semanales de la WWE como campeón Crucero de la AAA. De la misma forma, Dragon Lee se ha establecido como un elemento constante de la cartelera de RAW, un hecho similar al que ocurre con Rey y Dominick Mysterio.