¿Tiago Volpi seguirá tirando los penales en Toluca?

Con la posibilidad de acabar como líderes en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, Toluca recibió a Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez en la última jornada del certamen. La Máquina se adelantó en el marcado y Tiago Volpi, desde los once pasos, en dos ocasiones, tuvo la oportunidad de anotar su sexto gol del semestre; sin embargo, falló sus disparos.

Ahora, el portero de origen brasileño habló sobre sus fallas en la última jornada del torneo y compartió que espera seguir siendo la opción número uno para Renato Paiva, director técnico de Toluca, cuando Los Diablos tengan una pena máxima a su favor. Ante Cruz Azul, Tiago Volpi falló, por primera vez, un penal en su carrera profesional.

¿Qué jugadores mexicanos podrían reforzar a Chivas? | En Caliente

Te puede interesar: ¡CANDIDATO AL TÍTULO! Dr. García revela al equipo que puede ser campeón del Clausura 2024

Tiago Volpi rompió el silencio sobre sus penales fallados contra Cruz Azul

“Tengo 18 penales pateados con Toluca y 16 goles, fue una mala noche. Los grandes jugadores, (Lionel) Messi, Cristiano (Ronaldo), han fallado penales, no me voy a victimizar, es parte del fútbol. Esta vez no quiso entrar”, fue parte de lo declarado por Tiago Volpi tras fallar los dos penales contra Cruz Azul, que, con la derrota, los relegaron a la tercer posición del certamen.

Chivas, el rival de Toluca en los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX

Toluca vs Chivas es uno los duelos confirmados para los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX: los primeros 90 minutos de la serie serán en el Estadio Akron y el semifinalista se confirmará en el Estadio Nemesio Diez.

En el fase regular del torneo Clausura 2024, Chivas y Toluca tuvieron su encuentro en la jornada 4, donde el Estadio Akron fue la sede: el conjunto rojiblanco, con goles de Fernando ‘Nene’ Beltrán, Pável Pérez y Ricardo Marín, se llevó el triunfo ante Los Diablos.

Te puede interesar: Chivas podría jugar en el próximo Mundial de Clubes