Tiempo límite: este es el corto plazo que Luka Jovic le dio a Cruz Azul para concretar su fichaje

Luka Jovic le habría dado tiempo a Cruz Azul hasta este fin de semana para concretar su fichaje, de caso contrario, fichará por otro equipo. La novela entre el serbio y ‘La Máquina’ aún sigue vigente y su llegada podría no concretarse si no se define en los próximos días. Quien podría verse afectado por el arribo de Jovic es Giorgios Giakoumakis, quien ya tiene un equipo que pretende sus servicios .

De acuerdo a la información que compartió el periodista Javier Alarcón, si el fichaje de Luka Jovic no se define en este fin de semana, el jugador comenzará a buscar otras opciones para continuar su carrera. “Jovic está, entiendo, diciéndole a Cruz Azul ‘ya no estés con este rollo, o me defines en los próximos tres días, o voy a empezar a checar por otro lado’“, dijo el reportero. Por otro lado, Luka Jovic le habría contestado al Real Oviedo recientemente .

AC Milan Luka Jovic le dio un plazo de 3 días a Cruz Azul para ficharle

¿Qué equipos buscan a Luka Jovic en este mercado de fichajes?

Resulta que en las últimas horas tomó bastante fuerza una alternativa concreta: el Real Oviedo. Vienen de ascender a la primera categoría del futbol español y el club es propiedad del Grupo Pachuca, quienes se han interesado formalmente en el delantero balcánico. El principal vínculo es Veljko Paunovic, técnico del club carbayón, quien es compatriota y ha sido clave en charlas recientes. También hubo intereses de la Premier League.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Luka Jovic está cerca del Real Oviedo?

Según diversos reportes, Paunovic ya habría tenido una conversación telefónica con el ex Real Madrid para comentarle el proyecto. Con el respaldo de Jesús Martínez y una promesa de inversión fuerte para sostener al Oviedo en Primera, buscan convencer al serbio de ser su fichaje estrella. De esta manera, Cruz Azul deberá acelerar los trámites si desea contar con Luka Jovic en su delantera.

¿Qué falta para que Cruz Azul fiche a Luka Jovic?

El único y gran obstáculo que tiene Cruz Azul para fichar a Luka Jovic es la situación que atraviesa Giorgios Giakoumakis. Mientras el griego no consiga nuevo equipo, no se libera el cupo de extranjero necesario para que el jugador del AC Milan se sume a La Noria. En estos momentos, Jovic está lejos de arribar a la Liga BBVA MX. ¿Se destrabará la situación?