Su precio cayó hasta el suelo, quería retirarse en Chivas y Milito le dijo que NO

Isaác “Conejito” Brizuela tendría las horas contadas en Chivas, pese a querer retirarse en el club, pues en el reciente partido de preparación que sostuvo el Rebaño no fue convocado por el entrenador Gabriel Milito, lo que llamó la atención de aficionados, pues el jugador mexicoamericano lleva 10 años en la institución, tiempo en el que su precio se devaluó en el mercado. Conoce por qué los rojiblancos no debutaron en el Apertura 2025 .

“Conejito” Brizuela, quien en 2024 fue el encargado de revelar el regreso de Javier Hernández a México, ha reiterado en varias ocasiones que desea colgar los botines con Chivas. Más allá de eso, en las últimas temporadas poca participación ha tenido, lo que hizo que su valor en el mercado se fuera por los suelos, pues de valer 4 millones de euros (más de 87 millones de pesos), ahora su costo es de 300 mil euros (6.5 millones de pesos).

A sus 34 años, el futuro de Isaác es una incógnita, pues Gabriel Milito no lo convocó para los partidos de preparación que disputó durante el verano y tal parece que no será tomado en cuenta para el Apertura 2025. No obstante, la directiva aún no ha confirmado su salida, por lo que su futuro aún es incierto.

¿Quién es Isaác Brizuela, jugador que desea retirarse en Chivas y Milito le dijo que NO?

Isaác “Conejito” Brizuela es un jugador con nacionalidad mexicoamericana, aunque se decantó por el combinado azteca, con el que fue convocado en reiteradas ocasiones, incluso fue al Mundial de Brasil 2014, aunque no disputó ningún partido.

El extremo se formó en las Fuerzas Básicas del Toluca, equipo en el que conquistó el título del Torneo Bicentenario 2010 de la Liga BBVA MX. Con los choriceros estuvo 6 años, con un breve paso por Atlas, hasta que fue fichado por Chivas a principios de 2015.

Con 10 años en la institución rojiblanca, Brizuela ha ganado varios títulos, entre ellos la Liga MX, Copa MX y la Concachampions. Aunque con el paso del tiempo ha sido relegado, pues de torneos a la fecha solo es considerado para entrar de cambio y tal parece que en la era Milito saldrá de la institución.